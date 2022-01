Ensaio geral do Benfica para a Taça da Liga com quatro baixas e um regresso

A reintegração de Tomás Araújo é o principal destaque do último treino do Benfica de preparação para a final da Taça da Liga, esta sexta-feira.

O central treinou com uma proteção no joelho, no entanto, não aparentou demais limitações, nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social, e estará apto para o encontro com o Sporting.

Quanto às baixas, são as quatro já esperadas: Seferovic, por lesão, e Rafa Silva, infetado com Covid-19; além dos lesionados de longa duração Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, que perdem o resto da época.

Também faltam Otamendi e Darwin, ao serviço das respetivas seleções.

A final da Allianz Cup, entre Benfica e Sporting, está marcada para sábado, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.