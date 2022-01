Jogos de Benfica e Sporting no campeonato reagendados

Foram atualizados os horários dos jogos de Benfica e Sporting da 20.ª jornada do campeonato, para acomodar a "final four" da Taça de Portugal.

O Benfica-Gil Vicente passa a realizar-se às 19h00 de 2 de fevereiro, quarta-feira, e o Belenenses SAD-Sporting às 20h45 do mesmo dia.

A Liga também ajustou o horário do Santa Clara-Boavista, curiosamente as duas equipas que defrontaram os finalistas da Taça da Liga. Jogo que passa para as 20h15 do dia 1 de fevereiro, terça-feira.

Benfica e Sporting defrontam-se no sábado, às 19h45, em Leiria, na final da Taça da Liga. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Jornada 20



Terça-feira, 1 de fevereiro

Santa Clara-Boavista, 20h15

Quarta-feira, 2 de fevereiro

Benfica-Gil Vicente, 19h00

Belenenses SAD-Sporting, 20h45