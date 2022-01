José Manuel Antunes: "Jesus deixou um rasto de mediocridade"

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, considera que a equipa vive "sequelas do péssimo trabalho" de Jorge Jesus.

O Benfica está na final da Taça da Liga, após eliminar o Boavista nas grandes penalidades, mas a forma como o conseguiu está muito longe de satisfazer os adeptos. Em entrevista a Bola Branca, José Manuel Antunes, afirma que Jorge Jesus "deixou um rasto de mediocridade" no Benfica.

"O Benfica joga com pouca vontade, com pouca garra, muito desorientado. Penso que ainda são sequelas do péssimo trabalho que Jorge Jesus fez no Benfica durante o ano e meio que por lá passou. Deixou um rasto de mediocridade enorme. Nunca devia ter voltado para o Benfica. Foi um erro de 'casting' extraordinário e um grande atraso na vida e na história do nosso clube", sublinha o ex-dirigente.



Jogadores na mira, exceto Vlachodimos

As criticas têm mais destinatários. Os jogadores "são extraordinários, muito bem pagos, tratados principescamente". Se calhar demais, assinala, recordando que, durante o confinamento, o Benfica foi o único dos grandes a não mexer nos ordenados do plantel profissional.

"Durante a pandemia, se calhar, [os jogadores] até foram tratados bem demais e isso teve alguns reflexos negativos. Chegámos a ter sete pontos de avanço e perdemos esse campeonato. Alguma coisa está mal. Não sei se a estrutura, se os jogadores", aponta José Manuel Antunes.

O antigo dirigente não cala a sua insatisfação com Jorge Jesus, lembrando que Vlachodimos foi sempre desvalorizado pelo ex-treinador do Benfica. Quando o guarda-redes grego era elogiado por adeptos e imprensa, o técnico "desprezava as grandes exibições" de um elemento a quem, na opinião de José Manuel Antunes, "o Benfica deve muito".

As exibições não agradam, contudo, José Manuel Antunes acredita que Nélson Veríssimo "tem feito o que pode" e dá-lhe um voto de confiança.



"Tenho grande confiança nele e espero que consiga pôr a equipa nos eixos e a jogar um futebol que seja minimamente agradável. A vitória é o mais importante, mas para o Benfica não basta ganhar. Queremos sempre encher o olho com boas exibições e isso não está a acontecer, nem de perto nem de longe", critica o antigo vice-presidente.

Antunes prefere Sporting na final

Apesar da exibição cinzenta, o Benfica está na final da Taça da Liga, que nunca perdeu. José Manuel Antunes espera que se "mantenha a tradição". Entre Santa Clara e Sporting, há uma preferência.

"Seja qual for o adversário, não é garantido que o Benfica ganhe, embora, de facto, desse a todos os benfiquistas muito mais prazer ganhar ao nosso eterno rival, o Sporting Clube de Portugal", admite à Renascença.

A final da Taça da Liga está marcada para sábado, às 19h45, em Leiria.