Kenedy: "Vencer a Taça da Liga motivaria Benfica para a época"

Kenedy, antigo companheiro de equipa de Nelson Veríssimo no Benfica, lança um olhar a missão dos encarnados na "final four" da Taça da Liga, que arranca esta noite, com o jogo entre as águias e o Boavista.

Depois do reconhecimento de Nélson Veríssimo de que a conquista do troféu "não salva a época do Benfica,", Kenedy assinala, contudo, que "um triunfo na Taça da Liga moralizaria a equipa para o que resta da época".

O também treinador considera que o Benfica "tem todas as condições para vencer", mesmo com a ausência de alguns jogadores importantes, como Darwin, Otamendi, Seferovic, Lucas Veríssimo ou Rafa, que vai falhar a "final four", por ter testado positivo à Covid-19.