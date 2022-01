Kika Nazareth renova com o Benfica

O Benfica renovou contrato com Francisca Nazareth, uma das jogadoras em destaque na equipa campeã nacional de futebol feminino.

Kika, como é conhecida, estreou-se de águia ao peito aos 16 anos, em 2018/19, e agora assina em 2025.

"Sinto um orgulho imenso. Sendo Benfiquista desde pequenina, sócia um dia antes de ter nascido, é um orgulho saber que posso contribuir para a evolução do Clube. O Benfica tem tido uma evolução tremenda no futebol feminino, desde as camadas jovens até a Champions em tão pouco tempo. Saber que fiz e que vou continuar a fazer parte disso é um sentimento muito especial", referiu, em declarações à Btv.

O presidente Rui Costa esteve presente na renovação da jogadora.

Kika Nazareth leva 21 jogos, 13 golos e seis assistências nesta temporada. Na época passada, que terminou com o título nacional das encarnadas, fez 24 jogos e 13 golos.