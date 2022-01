Henrique Araújo novidade no treino do Benfica

Henrique Araújo, ponta de lança da equipa B, foi a grande novidade no treino do Benfica, esta segunda-feira, de preparação para a meia-final da Taça da Liga com o Boavista, marcada para terça.

Veríssimo chamou o avançado que orientava na II Liga, de forma a preencher vaga no ataque deixada em aberto pelas ausências de Darwin, Seferovic e Rodrigo Pinho.

O madeirense, de 20 anos, tem 10 golos pela equipa esta época, em 17 jogos realizados. Além de Seferovic e Pinho, Lucas Veríssimo também falhou a sessão, devido a lesão. Darwin e Otamendi não treinaram por estarem ao serviço das respetivas seleções.

Vertonghen, Weigl, Taarabt e Rafa não foram vistos nos primeiros 15 minutos do treino, a que a comunicação social teve acesso, por estarem a realizar testes antidopagem.

Gedson de partida para o Galatasaray

Gedson também não esteve às ordens de Nélson Veríssimo e tudo indica que não estará mais esta época.

O Benfica chegou a acordo com o Galatasaray para nova cedência do jogador, que esteve em Istambul na segunda metade da temporada passada.