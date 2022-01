Gedson esperado na Turquia para reforçar Galatasaray

Gedson é tido como reforço certo do Galatasaray, pela imprensa turca. De acordo com as notícias que circulam desde domingo, o médio do Benfica será emprestado ao clube onde jogou na temporada passada, a troco de 1,5 milhões de euros.

O interesse do Galatasaray é público e os turcos tentaram a cedência do jogador no mercado de verão. Gedson ficou com Jorge Jesus, mas não foi opção para o treinador. Foi utilizado em quatro jogos e Nélson Veríssimo ainda não lhe deu minutos.

O novo treinador do Galatasaray, o espanhol Domènec Torrent, afirmou, no final do jogo com o Trabzonspor, no domingo, que, "neste momento, [a chegada de Gedson] é pura especulação".

Gedson Fernandes foi cedido ao Galatasaray em janeiro do ano passado, depois de ter estado a primeira metade da época no Tottenham, sem sucesso. O médio fez 18 jogos pela clube turco.