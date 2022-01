Conquistar a Taça da Liga não salvará a época do Benfica

Uma eventual conquista da Taça da Liga não salvará a temporada caso o Benfica não consiga sagrar-se campeão nacional.

Na conferência de imprensa de antevisão da meia-final da "final four" da prova, frente ao Boavista, Nélson Veríssimo salientou que vencer a Taça da Liga não ganha maior nem perde importância consoante a classificação do Benfica no campeonato.

"A conquista da Taça da Liga não vai salvar a época. O principal objetivo é a Liga portuguesa. Ainda estamos envolvidos nessa luta, apesar das dificuldades. Tendo em conta o momento, o foco tem de ser o jogo com o Boavista, a Taça da Liga e, como objetivo, conquistá-la. Não tem mais ou menos importância em função da posição da equipa na Liga", vincou o treinador encarnado.

Nélson Veríssimo alertou, contudo, para o risco de estar a falar em vencer a Taça da Liga quando ainda nem a meia-final se disputou.

"Temos dois jogos pela frente. O jogo com o Boavista vai ser complicado. Vamos defrontar uma equipa muito competente, bem orientada. Será um desafio de grau de dificuldades acrescido, mas acreditamos muito no que temos vindo a fazer, na qualidade e no trabalho diário dos jogadores. Vamos com sentimento positivo", afiançou.