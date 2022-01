Jéssica Silva é reforço do Benfica

Agora é oficial. Jéssica Silva é reforço para a equipa feminina de futebol do Benfica e assina até 2025.

A internacional portuguesa (81 jogos e 10 golos), de 27 anos, chega à Luz depois de uma temporada ao serviço das norte-americanas do Kansas City.

“O Benfica tem um projeto ambicioso e desde sempre fui uma pessoa ambiciosa. Só vejo coisas boas no futuro, com uma estrutura muito competente e com vontade de mostrar o potencial das mulheres nas modalidades e isso é o mais importante para mim, clubes com o Benfica acreditarem no potencial da mulher. Além disso, sou uma jogadora experiente e quero ganhar títulos. Já tiveram uma prestação muito honrosa na Liga dos Campeões [bateram o Hacken e empataram com o Bayern na estreia na fase de grupos] e a ideia é dar continuidade a esse trabalho, chegando o mais longe possível. Está a ser construída uma super-equipa e vim para somar, marcar golos, fazer assistências e ajudar o clube a ser cada vez maior”, disse a jogadora durante a apresentação no estádio da Luz.



"Hoje de certeza que há uma festa no céu, porque o meu falecido pai e avô eram benfiquistas e sócios. Estou feliz e orgulhosa por vestir esta camisola", acrescentou.

Jéssica Silva já jogou em União Ferreirense, Albergaria, Sp. Braga, Linkoping, Levante, Lyon e Kansas City. É a quarta reforço de inverno da equipa da Luz depois de Cassandra Korhonen, Heiddis Lillyardottir e Katelin Talbert.

A apresentação oficial estava prevista para esta quinta-feira, mas foi adiada 24 horas, após três horas e meia de espera. Esta sexta-feira, Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, pediu desculpa aos jornalistas presentes pelo atraso na apresentação. Já a jogadora negou divergências financeiras de última hora.