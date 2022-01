Veríssimo elogia postura dos jogadores do Benfica. "Têm sido inexcedíveis"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, está satisfeito com o esforço da equipa para melhorar o rendimento em campo. Em três jogos à frente da equipa, o Benfica perdeu um jogo, empatou outro e venceu apenas um.

"O que nós analisamos é feito independentemente dos resultados. Nós analisamos a equipa. Independentemente de os resultados não terem ido ao encontro das expetativas, há situações que fizemos bem, outras que temos de melhorar. Estamos conscientes que há coisas a melhorar. Temos de analisar jogo a jogo e ir fazendo correções pontuais. A equipa está a dar uma resposta positiva, os jogadores têm sido inexcedíveis", disse, em conferência de imprensa.

Rui Costa disse que depositava toda a confiança em Nélson Veríssimo e abriu até a porta à continuidade para lá desta temporada. Veríssimo agradece as palavras e foca-se nos objetivos imediatos: vencer o Arouca e a Taça da Liga.

"Já tive a oportunidade de agradecer a confiança do presidente. Não creio que seja um tema importante. Temos a consciência que temos de lutar pela vitória em cada jogo. O jogo mais importante é o Arouca. A Taça da Liga vem depois", diz.

O Arouca está em zona de despromoção, mas Nélson Veríssimo vê "qualidade coletiva" nos recém-promovidos. O objetivo é vencer na visita à Serra da Freita.

"Independentemente da classificação, sabemos que o Arouca tem qualidade coletiva. Acima de tudo, e tendo em conta o potencial e as fragilidades do adversário, temos que nos focar na nossa forma de jogar. Estamos preparados para defrontar um Arouca em bloco médio-baixo. Acreditamos que amanhã vamos dar uma resposta. O único objetivo é a vitória", diz.

Qualquer jogador pode sair

Com o mercado aberto até ao final do mês, Nélson Veríssimo está "preparado para entradas e saídas" que possam ocorrer. Independentemente do que aconteça, o treinador do Benfica sublinha que está "satisfeito com a entrega de todos os jogadores".

"Nesta janela de mercado, o treinador do Benfica pensa como todos os outros treinadores: os jogadores podem entrar e sair, tendo consciência que todos os jogadores são cobiçados por outros clubes e a qualquer momento pode sair um jogador. Não digo que isso vá acontecer, mas há esta incerteza. É um tema em voga até final do mês, mas é estar preparado para alguma eventualidade", termina.

O Arouca-Benfica está marcado para esta sexta-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.