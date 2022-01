Otamendi chamado à Argentina. Desfalca Benfica na Taça da Liga

Otamendi integra a convocatória para os próximos compromissos da Argentina e deve desfalcar o Benfica na "final four" da Taça da Liga.

O central encarnado é um de 27 jogadores chamados para a visita ao Chile, a 28 de janeiro, e a receção à Colômbia, no dia 1 de fevereiro. Ambos referentes ao apuramento sul-americano para o Mundial 2022.

Leo Messi, que teve uma primeira metade da temporada afetada por lesões e acaba de recuperar da Covid-19, não foi chamado à seleção.

O capitão da Argentina poderá descansar, para estar em pleno a 15 de fevereiro, dia em que o Paris Saint-Germain recebe o Real Madrid, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Mesmo com um jogo por disputar, a Argentina ocupa o segundo lugar do apuramento para o Mundial do Qatar, com seis pontos de vantagem para o segundo, o Equador, e 12 para o terceiro, a Colômbia. O Chile é sexto classificado, a 13 pontos da "albiceleste" e a um dos "cafeteros".

