Benfica derrota Sp. Braga e lidera isolado

O Benfica venceu o Sp Braga, por 1-0, em partida em atraso da segunda jornada da fase de apuramento de campeão da liga feminina.

As encarnadas dominaram a maioria do encontro, mas falharam na concretização.

As arsenalistas tiveram menos ocasiões, mas desperdiçaram uma grande penalidade na primeira parte, por Vitória Almeida, que poderia ter dado outro cariz ao encontro realizado no Seixal.

Na segunda parte, o Benfica voltou a entrar melhor e marcou o tento decisivo também da marca dos 11 metros. Ana Vitória marcou, ao minuto 76.

Nos minutos finais, a equipa de Braga procurou o empate, mas o resultado não se alterou.

Com este triunfo, o Benfica isola-se na frente do campeonato, com 9 pontos em 3 jogos da segunda fase.

O Sp. Braga, que sofreu a primeira derrota da época, mantém os 6 pontos, os mesmos de Sporting, Famalicão e Torreense.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Marítimo (sábado, dia 29, às 15h00), ao passo que o Sp Braga recebe o Torreense (sábado, dia 29, às 15h00).

No entanto, antes, ainda há jogo para a Taça de Portugal: o Benfica recebe o Torreense (domingo, dia 23, às 13h00) e o Sp Braga defronta o Ferreiras (domingo, dia 23, às 15h00).