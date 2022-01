Svilar pode renovar com o Benfica, mas "não se pode dizer que esteja feliz"

Ratko Svilar afirma, em entrevista a Bola Branca, que o filho não está feliz com a situação atual no Benfica. O guarda-redes internacional sérvio termina contrato com as águias em julho e a renovação até está em cima da mesa, mas há também outros clubes interessados.

“Não se pode dizer que esteja feliz, mas está bem. Ele fica livre para assinar por qualquer clube em julho e eu sei que há alguns clube interessados, há também a renovação com o Benfica. Mas ainda não sei o que ele e o agente vão decidir”, explica o pai do guardião encarnado.

Mile Svilar ainda não jogou pela equipa principal do Benfica esta temporada e, no conjunto das duas anteriores, somou apenas três jogos. Por outro lado, tem oito jogos disputados pela equipa B esta época.

Descontente por ser a terceira opção



Ratko Svilar, antigo guarda-redes, reconhece que o filho “não se sente bem com a situação”. Considera que o jovem “tem tentado jogar bem na equipa B”, tendo mesmo feito boas exibições, no entanto “os treinador tendem a escolher Odysseas [Vlachodimos] e Helton Leite”.



“Há uma baliza e três guarda-redes. Um joga, outro fica no banco e um tem de ficar na tribuna. Sei que ele é talentoso e sei que ele é bom, mas tem sido ele a ficar de fora. Se ele escolher ficar, eu tenho de aceitar. Não é bom para ele, mas tem de treinar. O futebol é assim”, lamenta.

Mile Svilar, de 22 anos, cumpre a quinta temporada ao serviço do Benfica, com somente 23 jogos disputados pela equipa principal. Ratko explica que o filho "é um adulto, sabe decidir por ele mesmo", e que, apesar de insatisfeito com as circunstâncias, "está feliz" na Luz. No entanto, admite, também, que “há outros clubes” interessados no guarda-redes.

“O que eu prefiro é outra coisa, ele tem de fazer o que achar melhor. É a carreira dele. Eu posso fazer tudo por ele, mas ele é que tem de decidir. Por mim, o que ele decidir está bem”, conclui o pai de Mile Svilar.