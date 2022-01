Benfica desmente abordagem por Shevchenko

O Benfica desmentiu, em comunicado, ter abordado Andriy Shevchenko, depois do agende do treinador ter revelado uma abordagem.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que não fez nenhuma abordagem a Shevchenko ou qualquer outro treinador, que não o atual, depois da saída de Jorge Jesus", pode ler-se.

As águias confirmam que Nélson Veríssimo será o treinador até ao final da temporada: "O único treinador que o Benfica abordou foi Nélson Veríssimo, que vai estar a liderar a equipa do Benfica pelo menos até ao final desta temporada", pode ler-se na nota.

Alex Velikikh, agente de Shevchenko, tinha revelado que o antigo treinador do Génova tinha uma proposta do Benfica.

"Ele precisa agora de ter um período de pausa na carreira, que não deve ser adiado. Mas deve considerar a oferta do Benfica, que foi discutida anteriormente, ou talvez esperar por outro desafio", disse, a um canal ucraniano.

Shevchenko e Rui Costa foram companheiros de equipa no AC Milan, entre 2001 e 2006. O Benfica está a nove pontos do líder do campeonato, FC Porto, e a seis do Sporting.