Nélson Veríssimo. “Faltou eficácia, estamos frustrados”

O treinador do Benfica considera que “faltou eficácia” na partida contra o Moreirense, que terminou empatado 1-1 no estádio da Luz.

“Faltou, acima de tudo, eficácia. Os dados valem o que valem, mas tendo em conta a posse e as situações junto da baliza do adversário, justificávamos outro resultado. Não conseguimos. Em alguns momentos tivemos dificuldade em contrariar o bloco defensivo do Moreirense. Ainda assim, a equipa foi de uma entrega total naquilo que era a perseguição do objetivo, os três pontos. Estamos muito desiludidos pelo facto de não conseguirmos”, disse Nélson Veríssimo.

O técnico dos encarnados considera que a sua equipa deveria “ter feito mais movimentos de ataque à profundidade. Em alguns momentos os jogadores fizeram-no, noutros momentos nem tanto”.

“Obviamente que houve também mérito do que foi a estratégia defensiva do Moreirense, mas ainda assim devíamos ter feito mais, no sentido de desmontar essa estrutura defensiva”, acrescentou.

Veríssimo, em declarações à Btv, não deixou dúvidas: “Estamos frustrados pelo facto de não conseguirmos os três pontos. Sabemos o que é a nossa luta, não vamos abdicar dela”.

Já quanto à contestação no final da partida: “Os sócios têm direito a manifestarem-se, temos de aceitar isso. Temos de pensar no próximo jogo e seguir em frente".

O Benfica e o Moreirense empataram 1-1. FC Porto e Sporting podem voltar a fugir à equipa da Luz.