Nélson Veríssimo agradece confiança de Rui Costa, mas não pensa para lá desta época

Nélson Veríssimo agradece a confiança e as palavras do presidente do Benfica, Rui Costa, que previu que o treinador ficará na Luz para lá destes seis meses. No entanto, garante que só pensa nesta época.

Em conferência de imprensa, o técnico do Benfica, que sucedeu a Jorge Jesus, admitiu que ele e Rui Costa estão "completamente alinhados nos objetivos para esta época e nas conquistas ainda para fazer".

"O nosso foco, para além do jogo a jogo, vai só até ao final desta temporada. Até lá, muita água há de correr por baixo da ponte e muitos jogos teremos de fazer. Não quero fugir ao foco do jogo a jogo. No final logo se vê. Mas mais importante é a confiança que o presidente mostrou em mim para estar aqui. Temos de trabalhar diariamente para conquistar os objetivos para esta época, que ainda são muitos", salientou.

Elogios à atitude dos jogadores

Nélson Veríssimo destacou, ainda, a forma como os jogadores têm abraçado a mudança de treinador e mostrado serviço neste novo ciclo.

"Quando se muda de treinador há nova metodologia de treino e novas ideias. Suponho que seja isso que se espera com a nossa entrada. Os jogadores têm tido um compromisso muito grande e entrega absoluta às nossas ideias. Vamos lutar sempre pelos três pontos", afiançou.

Nélson Veríssimo fazia a antevisão do Benfica-Moreirense, jogo da 18.ª jornada do campeonato, marcado para sábado, às 18h00, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.