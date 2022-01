Fisco suspeita que Braga terá facilitado vitória ao Benfica em 2010

O Fisco suspeita que o Sporting de Braga terá facilitado uma vitória ao Benfica em 2010, segundo avança o "Expresso", esta sexta-feira.

Sob suspeita neste processo, que se encontra sob a alçada do Ministério Público (MP), está uma ligação entre um jogo entre águias e guerreiros no ano em causa e uma comissão paga a um antigo dirigente do Braga.

Em 2010, Benfica e Braga defrontaram-se três vezes, todas no Estádio da Luz. A equipa, então, de Jorge Jesus venceu os três duelos.

A 27 de março, na 24.ª jornada da Liga de 2009/10, ficou 1-0. A 3 de outubro, na jornada sete de 2010/11, também 1-0. No dia 12 de dezembro, na quarta eliminatória da Taça de Portugal 2010/11, ficou 2-0.

Benfica e Braga disputaram até ao fim o campeonato de 2009/10. Os encarnados foram campeões com cinco pontos de vantagem.

De acordo com o semanário, está também a decorrer uma investigação à Britalar, empresa do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, que conseguiu o Centro de Estádio do Seixal ("Benfica Campus").