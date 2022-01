Benfica. Everton Cebolinha testa positivo à Covid-19

O Benfica informou, esta sexta-feira, que Everton Cebolinha testou positivo à Covid-19.

No site oficial, o clube da Luz explica que foi de um antigénio que o resultado surgiu. O internacional brasileiro aguarda, agora, pelo resultado do teste PCR. Caso o positivo se confirme, falhará a receção ao Moreirense, a contar para a 18.ª jornada do campeonato.

Everton, de 25 anos, cumpre a segunda temporada no Benfica. Em 28 jogos disputados, soma quatro golos e cinco assistências.

O Benfica-Moreirense joga-se no sábado, às 18h00, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.