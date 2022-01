Benfica está a um golo de chegar aos 6.000 no campeonato

O Benfica pode tornar-se, no sábado, a primeira equipa a chegar aos 6.000 golos na I Liga. Precisa para isso de marcar apenas um ao Moreirense, na Luz, na 18.ª jornada da presente edição.

Depois do 2-0 ao Paços de Ferreira, no domingo, a fechar a primeira volta, os encarnados passaram a contar 5.999 golos na prova, em que participam pela 88.ª vez, num total de 2.483 jogos.

Melhor ataque da prova, com 49 golos, o melhor registo de qualquer equipas nas primeiras 17 rondas desde 1975/76 (54 do Benfica), os o Benfica só precisa de repetir o que, na primeira volta, fez em 16 de 17 jornadas. As águias só ficaram em branco na receção ao Portimonense, que, à oitava jornada, venceu por 1-0 na Luz e acabou com a trajetória 100% vitoriosa da equipa, então, de Jorge Jesus.

Nos restantes embates, o Benfica marcou quatro vezes um golo, chegou em cinco aos dois, marcou duas vezes três, chegou uma vez aos quatro, cinco e seis e alcançou os sete em duas ocasiões. Foi no 7-1 ao Marítimo e no 7-0 ao Belenenses SAD, no Jamor, jogo que acabou a meio por inferioridade numérica dos azuis.

Algumas publicações já contaram 6.000

Os 5.999 golos não são, porém, uma contabilidade pacífica, por culpa de um golo que o Benfica marcou em 1986/87, em Braga (1-1), na 30.ª e última ronda do respetivo campeonato, e foi, depois, anulado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tendo em conta a invasão do relvado por parte dos adeptos, que não deixaram o jogo terminar, a FPF aplicou, posteriormente, derrota por 3-0 às duas equipas no respetivo encontro.

Ainda assim, várias publicações continuam a validar o tento de Carlos Manuel, aos 23 minutos, e já consideram que o Benfica tem 6.000 golos.

José Rosário (1949/50) foi o autor do golo 1.000 de uma contabilidade iniciada por Alfredo Valadas, a 20 de janeiro de 1935, com o Vitória de Setúbal.

Na tabela dos melhores ataques da história do campeonato, que se joga desde 1934/35, o Benfica soma mais 487 golos do que FC Porto (5.512) e mais 608 do que o Sporting (5.391).