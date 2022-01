Miguelito vê um Benfica mais unido e já com o "cunho de Veríssimo"

Desde a saída de Jorge Jesus, Miguelito já vê a equipa do Benfica diferente e mais ao jeito de Nélson Veríssimo, o treinador das águias até ao final da temporada.

"O sistema tático está diferente, com a mudança de três para quatro defesas. Já há cunho do Veríssimo apesar do pouco tempo de trabalho com esta equipa. Ele já estava no Benfica mas o contexto era outro. O que noto é que a equipa parece mais entrosada e de mãos dadas. Todos querem remar para o mesmo lado, mais do que antes", começa por dizer, em declarações à Renascença.

O presidente Rui Costa anunciou que quer emagrecer o plantel do Benfica e voltar a apostar na formação. Miguelito concorda e diz que um plantel longo traz sempre "complicações".

"Quem andou lá dentro, sabe que um plantel longo traz mais complicações. Há mais jogadores que ficam de fora e há mais insatisfação. Acredito que é esse o pensamento dos responsáveis do Benfica. No entanto, na minha opinião este é um mercado mais de inclusão do que de exclusão. De inclusão de quem possa vir para fazer a diferença nalguma posição onde possa ter sido detetada alguma lacuna", refere.