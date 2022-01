José Manuel Capristano: "Rui Costa é uma figura inatacável no Benfica"

José Manuel Capristano critica quem quer colar as suspeitas que recaem sobre Luís Filipe Vieira a Rui Costa, que considera ser inatacável.

O presidente do Benfica deu explicações sobre vários dos temas do momento no clube, entre eles o o processo "Cartão Vermelho". Em entrevista a Bola Branca, o antigo dirigente José Manuel Capristano lamenta que na Luz haja "sempre pessoas que não olham aos meios para atingir os fins", mas defende a idoneidade de Rui Costa.

"O Rui Costa está acima dessas coisas, o Rui Costa tem uma vida limpa quer como jogador quer como dirigente. É um homem impoluto, é um símbolo do Benfica. O Rui Costa perdeu muito dinheiro para estar no Benfica, por isso há que ser respeitado. Os sócios e adeptos do Benfica que dizem essas atoardas deviam pensar duas vezes antes de atacar um homem que, para mim, é inatacável", atira o antigo vice-presidente.

Rui Costa admitiu que, na auditoria forense do Benfica à margem das investigações do Ministério Público, "não foi encontrado nada que demonstrasse que o Benfica tivesse saído lesado" nos três primeiros contratos analisados. No entanto, os advogados aconselharam o líder encarnado a "estender a auditoria aos restantes contratos".

José Manuel Capristano destaca que "os contratos enquanto contratos não têm nada de ilegal". "Também não sei se há algumas ilegalidades, porque nada foi comprovado", atenta o antigo dirigente.