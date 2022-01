"Houve uma quebra de confiança" entre Jorge Jesus e o plantel, diz Rui Costa

Rui Costa disse, esta quarta-feira, numa entrevista à Benfica TV, que "houve uma quebra de confiança" entre Jorge Jesus e a equipa, depois dos jogadores terem tomado o lado de Pizzi, numa desavença com o treinador.

O presidente do SL Benfica rejeitou a ideia de que "Pizzi ou os jogadores tenham demitido Jesus", mas admitiu que "pesou que os jogadores tenham ficado do lado de lá e não do lado de cá", na desavença entre o técnico e o internacional português.

"Houve esse desentendimento, mas aquilo que aconteceu a seguir foi coordenado com Jesus. Não se excluiu o Pizzi até ao fim da época", realçou.

Apesar de admitir que a saída de Jesus culminou neste episódio, Rui Costa referiu que tratou-se apenas do desfecho de "uma consequência de episódios que culminou na decisão que seria difícil continuar".

"A primeira derrota, com o Sporting, no início de dezembro, criou um ambiente pesado à volta da equipa e de Jesus", explicou.

O presidente do Benfica indicou ainda que preferiu não esclarecer a saída de Jesus, no momento, para "não criar mais atrito à volta da situação".

"Não queria tirar o foco ao novo treinador", defendeu, igualmente.