Gaspar Ramos questiona Rui Costa: Há jogadores que demitem treinadores no Benfica?

Gaspar Ramos reclama de Rui Costa esclarecimentos e uma limpeza no balneário do Benfica. A poucas horas da entrevista do presidente do Benfica, esta quarta-feira, ao canal televisivo do clube (BTV), o antigo dirigente exige que Rui Costa esclareça se foram ou não os jogadores que obrigaram a SAD encarnada a prescindir dos serviços de Jorge Jesus.

“Fala-se em complôs e jogadores que demitem treinadores. Isso tudo tem que ser avaliado em profundidade. Não se trata de falar de uma forma ligeira, com a comunicação social a explorar todas essas situações. É necessário esclarecer as coisas para tomar as decisões corretas e fazer a tal limpeza, de forma a que o Benfica volte à sua grandeza”, sublinha, em Bola Branca.

"Modelo Vieira" tem que acabar

A expressão "grandeza" é recorrente nesta entrevista a Bola Branca do antigo chefe do departamento de futebol do Benfica, corrosivo ao acusar implicitamente Rui Costa de não ter rompido com o passado recente do clube.

“As coisas têm que mudar. Não vamos continuar com um modelo "Vieira", tanto na forma de gerir como nas pessoas que o vão fazer”, sustenta.

Gaspar Ramos fala de “toda a estrutura que acompanha” o atual presidente do Benfica, na convicção de que “não faz sentido, que depois da hecatombe que aconteceu no clube, não haja mudanças de fundo”.

Para o antigo dirigente dos encarnados, “há pessoas na atual estrutura que estarão identificadas com o que se passou. Acredito perfeitamente que não estejam incriminados, mas tiveram algum conhecimento das coisas que se estavam a passar. Há gente que não pode manter-se, não sei é, até que ponto, está o presidente em condições de tomar essas decisões”.