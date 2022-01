Covid-19. Quarteto do Benfica recuperado e reintegrado

Vlachodimos, Meité, Pizzi e Yaremchuk estão recuperados da Covid-19 e regressaram aos treinos esta terça-feira, informou o Benfica.

Os quatro jogadores tinham testado positivo ao novo coronavírus na semana passada, o que os levou a falhar a receção ao Paços de Ferreira, a contar para a 17.ª jornada da I Liga e que o Benfica venceu, por 2-0.

De fora continuam os ainda infetados Radonjic e Vertonghen.

O Benfica prepara a receção ao Moreirense, no sábado, no Estádio da Luz, a contar para a 18.ª jornada do campeonato. A equipa de Nélson Veríssimo encontra-se no terceiro lugar da tabela, a quatro pontos do Sporting, segundo classificado, e a sete do líder, o FC Porto.

O Benfica-Moreirense, marcado para as 18h00 de sábado, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.