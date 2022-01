Toni aprova mexidas no plantel do Benfica em janeiro

Toni, antigo treinador e capitão do Benfica, aprova uma ida ao mercado de janeiro para encurtar e dar maior competitividade ao plantel.

Nélson Veríssimo já anunciou a intenção de reduzir o número de jogadores no plantel: menos elementos sem minutos de jogo suficientes é algo que pode acicatar a luta por um lugar no onze. O mês de janeiro é bom para esta mexidas, admite Toni, em entrevista a Bola Branca.

"Esta é uma fase de reajustes nos plantéis. O Nélson Veríssimo começa a sentir o pulso à equipa e saberá, melhor do que ninguém, o que é preciso para melhorar. A equipa está acima de todos e o treinador é que sabe de que jogadores precisa e de quantos precisa para rentabilizar o grupo e atacar a segunda volta do campeonato", refere o treinador.



Bem na primeira parte, displicente na segunda



Depois das duas derrotas consecutivas com o FC Porto, a segunda já sob o comando do novo treinador, os encarnados aproveitaram o regresso a casa para voltar aos bons resultados, frente ao Paços de Ferreira.



Ainda que a exibição não tenha sido brilhante, o Benfica conquistou os três pontos e reduziu a diferença para o Sporting para quatro.



Na opinião de Toni, esperava-se mais do Benfica, que esteve displicente e provou jogar melhor contra 11 na primeira parte, em que "foi pressionante e criou várias situações de golo", do que contra dez na segunda.

"O Benfica fez uma boa primeira parte, acabando por marcar já nos últimos minutos. O Paços de Ferreira raramente chegou à baliza do Benfica. Na segunda parte, a jogar contra dez, esperava que o Benfica tivesse outra atitude, [mas] foi algo displicente. Mesmo assim, a vitória foi totalmente justa", considera o antigo capitão encarnado.

O Benfica derrotou o Paços de Ferreira no Estádio da Luz por 2-0, com golos de João Mário e Grimaldo. O próximo adversário é o Moreirense, também, na Luz, no sábado, às 18h00. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.