Nota 3 para Vítor Ferreira. Expulsão de Deni Jr. "acertada"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, deu Nota 3 a Vítor Ferreira, juiz do Benfica 2-0 Paços de Ferreira, da jornada 17 da I Liga.

No lance capital da partida, a expulsão de Denilson Júnior, já perto do final da primeira parte, aos 43 minutos, o especialista aprova a decisão de Vítor Ferreira, com ajuda do videoárbitro (VAR), Luís Godinho.

"Denilson Júnior atinge com a sola da bota a zona do ombro do Grimaldo. Não conta a intenção. O que está regulamentado é que tem de se ter em atenção se coloca em perigo a integridade física do adversário. Ainda para mais com a velocidade que foi, com os pitons ao ombro, nas repetições percebe-se a gravidade", avalia Paulo Pereira.

Por outro lado, aos 24 minutos, cartão amarelo "muito bem exibido" a Otamendi por uma pisadela a Stephen Eustáquio: "É apenas amarelo."

"Aos 32 minutos, os jogadores do Benfica reclamam pretensa mão de Stephen Eustáquio na área do Paços de Ferreira. Não me parece que tenha tocado no braço, mas mesmo que tocasse ele estava encostado ao corpo. Não haveria penálti", aprova o VAR Bola Branca.



Em suma, Vítor Ferreira fez uma "arbitragem equilibrada, que não teve influência no resultado final" e que acertou nas decisões capitais.