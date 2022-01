Derrota do Sporting não dá "incentivo extra" ao Benfica

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, descarta que a derrota do Sporting no terreno do Santa Clara, na véspera, dê maior motivação à sua equipa para o jogo com o Paços de Ferreira.

Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos pacenses, a contar para a 17.ª jornada do campeonato, Nélson Veríssimo garantiu que "não há incentivo extra" perante a possibilidade de ficar a somente quatro pontos do rival.

"O nosso incentivo é lutar pela vitória e conquistar os três pontos. O que mudou relativamente ao resultado do Sporting é que podemos encurtar distâncias em função do resultado de amanhã [domingo]. A exigência e responsabilidade continuam na mesma: em todos os jogos até ao final da Liga, não temos margem para errar e cada jogo é para lutar pelos três pontos, independentemente do que possa acontecer à frente", salientou.

Ainda assim, o técnico não escondeu que o objetivo frente ao Paços de Ferreira "passa por encurtar distâncias para os dois da frente".

Casos de justiça não afetam

O Benfica tem estado envolto em casos de justiça e de suspeita sobre negócios, tal como alguns outros clubes portugueses.

Veríssimo garantiu, contudo, que isso não coloca pressão extra sobre a sua equipa: "A minha preocupação é a equipa e, neste caso, o próximo jogo."

"Tudo o resto, e estou a ser o mais sincero possível, tento abstrair-me. A pressão é de acordo com a exigência deste clube. Sabemos que temos uma diferença pontual para os dois mais à frente e, ganhando, podemos encurtar para um deles. Agora, a pressão é ter de ganhar, é lutar em todos os jogos pela vitória", frisou.

Vencer apesar do surto de Covid-19





O Benfica tem sido afetado por casos de Covid-19. O mais recente é o de Vertonghen, mas os encarnados também não poderão contar, frente ao Paços de Ferreira, com Vlachodimos, Yaremchuk, Meité, Pizzi, Radonjic e Svilar.

Apesar das dificuldades, Nélson Veríssimo realçou que tem "um plantel que dá todas as garantias".

"Foi uma semana produtiva, jogadores focados, com compromisso, temos todo o interesse em entrar bem, dominar o jogo, com qualidade no processo e conseguir os três pontos", afiançou.

O Benfica-Paços de Ferreira joga-se às 18h00 de domingo. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.