"​Veríssimo deve meter em campo os jogadores que mostrem rendimento”

Pedro Henriques, antigo jogador do Benfica, espera que Nélson Veríssimo não olhe para os milhões no momento de fazer o 11 para o jogo com o Paços de Ferreira. Em campo, os encarnados devem apresentar os jogadores que mostrem rendimento, defende o antigo lateral do clube.



Depois da estreia no Estádio do Dragão, com uma derrota para o campeonato frente ao FC Porto, Nélson Veríssimo prepara o jogo de domingo, em casa, com a equipa pacense. O Benfica entra em campo a sete pontos de FC Porto e Sporting.

Pedro Henriques admite que espera mudanças nos encarnados: “ Não espero uma revolução mas espero oportunidades a jogadores que tenham rendimento. Têm de jogar os que mostrem rendimento, não interessa se custaram 20, 30 ou 40 milhões ou se são da formação. Os jogadores deram tudo, esforçaram-se, mas agora têm de jogar os que mostrarem rendimento, até porque o treinador que colocar a jogar os que não tem rendimento normalmente não tem sucesso”.