Covid-19. Vlachodimos é o sexto infetado no Benfica

O guarda-redes Vlachodimos testou positivo à Covid-19 e vai falhar o próximo jogo do Benfica, contra o Paços Ferreira. O clube da Luz ainda não confirmou, oficialmente, mais esta baixa.

Com mais este novo caso no plantel dos encarnados, são agora seis os jogadores do plantel principal infetados com o novo coronavírus: Svilar, Pizzi, Radonjic, Meité, Yaremchuk e Vlachodimos.

Já Grimaldo, que também esteve infetado recentemente, já está recuperado e disponível.

Deste modo, o técnico Nélson Veríssimo fica apenas com um guarda-redes disponível: Helton Leite. Kokubo, que tem treinado com a equipa principal, deverá ser o suplente.

As águias preparam a receção de domingo ao Paços de Ferreira. Darwin, após lesão, e Otamendi, após castigo, já contam para a partida de domingo.