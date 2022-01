Benfica. Pizzi, Yaremchuk e Radonjic testam positivo à Covid-19

O Benfica tem mais três casos de infeção por Covid-19: Pizzi, Yaremchuk e Radonjic testaram positivo e são baixas nas águias, confirmou a Renascença.

Caso sejam casos assintomáticos, os três jogadores cumprirão sete dias de isolamento e, por isso, falham apenas um jogo do Benfica, no próximo domingo, frente ao Paços de Ferreira.

Pizzi, Yaremchuk e Radonjic a Svilar na lista de infetados, que testou positivo na terça-feira. Antes, as águias já estiveram sem Álex Grimaldo, que testou positivo antes do Natal.

O trio é baixa para a estreia de Nélson Veríssimo em jogos do campeonato como treinador do Benfica, com o Paços.



O futebol português tem sido novamente afetado pela Covid-19. Sporting, FC Porto, Estoril, Sporting de Braga, Tondela, Vitória de Guimarães, Famalicão, Marítimo e Boavista também confirmaram casos nas últimas semanas.



A Liga reuniu-se na sexta-feira com os departamentos médicos dos clubes e pretende reforçar a vacinação e a "bolha" contra a Covid-19.

[Atualizado às 14h14]