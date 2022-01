António Oliveira é o novo treinador do Benfica B

António Oliveira, filho de Toni, é o novo treinador do Benfica B. Os encarnados apresentaram o sucessor de Nélson Veríssimo, esta quarta-feira, confirmando que a validade do contrato é até ao final da época.

António Oliveira estava em clube, depois de ter orientado o Athletico Paranaense, no Brasileirão, na temporada passada. Foi a sua primeira experiência como treinador principal. Aos 39 anos, estreia-se nos campeonatos profissionais em Portugal e assume o comando da equipa que lidera a II Liga.

Como jogador, António Oliveira passou pela formação do Benfica e foi jogador da equipa B, entre 2001 e 2003. Antes de treinaro o Athletico Paranaense, foi adjunto do Santos, do Kazma do Koweit, dos eslovenos do Rudar e doas iranianos do Tractor.