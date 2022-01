António Oliveira. “Benfica não pode deixar de ser clube formador”

O novo treinador do Benfica B, António Oliveira, garante que os encarnados são e devem ser um clube “formador que tenta potenciar ao máximo as suas infraestruturas para mais tarde obter proveitos financeiros”.

António Oliveira diz, por outro lado, que sente um “orgulho enorme” por voltar aos encarnados, agora como técnico.

Em declarações à Btv, o filho do histórico Toni não tem dúvidas: “este não é um projeto pessoal, é um projeto do Benfica e estou aqui para ajudar os jovens a crescer”.

O Benfica B, até aqui treinado por Nélson Veríssimo, que substituiu Jorge Jesus no plantel principal, lidera a II Liga, um campeonato muito competitivo e duro,

Serve para “aferir aqueles [jogadores] que estarão mais aptos para poderem ser utilizados na equipa principal”.

António Oliveira estava em clube, depois de ter orientado o Athletico Paranaense, no Brasileirão, na temporada passada. Foi a sua primeira experiência como treinador principal. Aos 39 anos, estreia-se nos campeonatos profissionais em Portugal e assume o comando da equipa que lidera a II Liga.

Como jogador, António Oliveira passou pela formação do Benfica e foi jogador da equipa B, entre 2001 e 2003. Antes de treinaro o Athletico Paranaense, foi adjunto do Santos, do Kazma do Koweit, dos eslovenos do Rudar e dos iranianos do Tractor.