Regresso de Grimaldo traz "experiência e equilíbrio" ao Benfica

Miguelito considera que o regresso de Grimaldo é uma boa notícia para o Benfica, pela experiência e tranquilidade que o espanhol trará a uma defesa órfã de um lateral-esquerdo de raiz.

Grimaldo já teve alta, após ter estado infetado com Covid-19, e é opção para a receção ao Paços de Ferreira, a contar para a 17.ª jornada do campeonato. Em entrevista a Bola Branca, Miguelito, antigo lateral-esquerdo do Benfica, destaca que o espanhol "poderá emprestar experiência e algum equilíbrio e acalmia ao setor defensivo do Benfica".

"É mais um jogador para ajudar nesta altura um pouco complicada do clube. Ainda para mais, não tendo o Benfica ninguém de raiz para aquela posição, é natural que as coisas não funcionem da mesma forma. E quando as coisas não correm bem, tudo é posto em causa", realça.

Desvantagem para os rivais complicada

O Benfica começa o ano civil fora da Taça de Portugal e como terceiro classificado do campeonato, a sete pontos dos líderes FC Porto e Sporting. Ainda assim, para Miguelito, não é tempo ainda de enrolar a bandeira.

"Quando há esta diferença pontual para uma equipa já é complicado. Havendo para duas equipas, mais complicado fica. O que o Benfica tem de fazer é jogo a jogo tentar conquistar os três pontos, preocupar-se com o que pode controlar e fazer. Ver o que se pode recuperar e onde se pode recuperar esses pontos", destaca.

O Benfica-Paços de Ferreira realiza-se no domingo, às 18h00, na Luz. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.