Paulo Madeira defende que Morato e Tomás Araújo dão garantias no Benfica

Paulo Madeira é partidário do sistema implementado pelo novo treinador. O antigo jogador dos encarnados defende que o Benfica deve jogar sempre com uma linha de quatro atrás e exclui André Almeida do leque de opções para atuar como central, como aconteceu com Jorge Jesus.

Depois das duas derrota com o FC Porto, Paulo Madeira diz que é obrigatório vencer o Paços de Ferreira no domingo, no primeiro jogo do ano, a contar para a jornada 17 da I Liga.

"Exige-se vitória com o Paços de Ferreira. O Benfica vem de duas derrotas com o Porto, duas derrotas pesadas. Jogadores sentem que no domingo têm um jogo importantíssimo", conclui.

O Benfica-Paços de Ferreira está agendado para as 18h00 de domingo. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.