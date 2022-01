Covid-19. Grimaldo tem alta e regressa aos treinos no Benfica

Álex Grimaldo está curado da infeção por Covid-19 e já regressou aos treinos no Benfica, que treinou pela primeira vez em 2022 nesta terça-feira.

O lateral espanhol testou positivo no dia 24 de dezembro, depois do primeiro de dois clássicos frente ao FC Porto.

Grimaldo, de 26 anos, é um dos principais jogadores do Benfica. Esta temporada, soma três golos e três assistências em 27 jogos disputados.



Nélson Veríssimo já prepara a equipa do Benfica para o primeiro jogo no campeonato no comando técnico, no próximo domingo, frente ao Paços de Ferreira.