Antigo adjunto de Mourinho pode ser o próximo treinador do Benfica B

João Sacramento poderá ser o novo treinador da equipa B do Benfica, segundo avança o jornal "Record".

O jovem treinador de 32 anos deixou de ser adjunto de José Mourinho na Roma, no início deste ano, para começar a sua carreira de treinador principal.

João Sacrameno começou a carreira como treinador-adjunto das camadas jovens do Cardiff, em 2009. Foi observador da seleção do País de Gales e do Mónaco, antes de voltar a desempenhar as funções de adjunto no Lille, em 2016.

Em 2019 passou a ser o adjunto de José Mourinho, no Tottenham, aquando da saída de Rui Faria da equipa técnica. A parceria durou três anos.

O Benfica procura opção para treinar a equipa B, depois da promoção de Nélson Veríssimo à equipa principal das águias, sucedendo a Jorge Jesus no cargo.