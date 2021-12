Cassandra Korhonen reforça ataque do Benfica

O Benfica confirmou a contratação de Cassandra Korhonen para a equipa feminina de futebol.

A avançado sueca, de 23 anos, chega do Aland United, da Finlândia, onde, na última época, fez 21 golos e três assistências em 23 jogos.

“É um clube enorme, profissional, com uma grande equipa. É muito diferente dos outros clubes onde joguei, até tecnicamente, corremos muito mais, mas estou pronta. Espero conseguir marcar muitos golos e ajudar a equipa a conquistar troféus”, disse Cassandra Korhonen à Btv.

As encarnadas, campeãs nacionais em título, “compensam”, com esta contratação, a grave lesão de Nycole, no início desta temporada.