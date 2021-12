"Diferença estará no compromisso". João Henriques espera Benfica mais desperto no Dragão

O treinador João Henriques acredita que o Benfica vai entrar no Estádio do Dragão frente ao FC Porto com "orgulho ferido" e com outro compromisso, depois da derrota por 3-0 para a Taça de Portugal e a consequente saída de Jorge Jesus do comando técnico. Em declarações à Renascença, o experiente treinador português acha que as águias terão uma postura "totalmente diferente". "A diferença estará no compromisso. Com o orgulho ferido, vão estar mais despertos para que o rumo seja diferente, a entrada em jogo seja diferente. Acredito que a postura será totalmente distinta", começa por dizer. Nélson Veríssimo vai orientar a equipa até ao final da temporada. João Henriques assume que a tática poderá mudar, desfazendo o sistema com três centrais, mas não espera grandes alterações nas dinâmicas e maneira de jogar da equipa. "Com tão pouco tempo de treino, poderão haver poucas alterações, independentemente de poder tirar um elemento da linha de três. Acho que as alterações nas dinâmicas serão poucas, ou nenhumas. Vai ser uma alteração em termos emocionais, com a mudança do treinador", diz.

Chicotada para aproveitar João Henriques, que conta com passagens pelo Moreirense, Vitória de Guimarães, Santa Clara e Paços de Ferreira, acredita que a "chicotada psicológica" da saída de Jorge Jesus pode ter um efeito positivo no Benfica. "Quando há mudança de equipa técnica, há uma reação emocional, a tal chicotada psicológica, com a parte mental dos jogadores a funcionar. Isso vai ditar que o Benfica tenha uma postura diferente, acredito que mais agressiva e concentrada. São os principais ingredientes para que o jogo seja diferente, com toda a certeza", diz. No lugar de Sérgio Conceição, João Henriques prepararia a equipa para "todas as hipóteses", mas não espera que o FC Porto seja surpreendido. "Há mais variáveis. Se estivesse no lugar da equipa que fosse jogar agora com o Benfica, prepararia as várias hipóteses e soluções. Os jogadores são os mesmos, mas será uma questão de atitude perante o jogo, perceber o que o Benfica quer naquele jogo. Os jogadores do Porto estarão preparados, a 75 minutos do jogo sabem o onze, vão perceber a estrutura. Qualquer tipo de alteração, há tempo para ajustes e relembrar de situações. Porto não será surpreendido, de todo", atira.