Paulo Mateus e a aposta nos jovens. Subida de Veríssimo "pode permitir essa leitura"

O treinador da equipa B do Benfica diante do Feirense, Paulo Mateus, não confirma a sua permanência no cargo, mas acredita que com Nélson Veríssimo na equipa principal pode haver uma aposta maior nos jovens do clube.

Após a derrota 2-1 em Santa Maria da Feira para a II Liga, Paulo Mateus lembrou que “o facto de o Nelson Veríssimo ter estado aqui e ser um conhecedor profundo da formação do Benfica pode permitir essa leitura [maior aposta nos jovens]”.

O técnico encarnado acrescenta: “O Benfica tem uma boa formação, trabalha bem, temos bons jogadores, é normal que mais cedo ou mais tarde comecem a chegar jogadores à equipa A, como sempre chegaram”.

Apesar disso, Paulo Mateus recusa entrar em comparações, considerando que a equipa principal estava “bem servida” com Jorge Jesus e “ficará igualmente bem servida” com Veríssimo.

Os jogadores da equipa B das águias “vão ter uma curta pausa até domingo”. “Até lá, as pessoas responsáveis pelo clube tornarão público qual será a decisão em relação à equipa B”, explicou.

Apesar da derrota, o Benfica B continua a liderar a II Liga, com 33 pontos, mais um que o adversário desta quarta-feira, o Feirense.

Nelson Veríssimo, até esta terça-feira, técnico da equipa B das águias, assumiu esta quarta-feira o comando da equipa principal, pelo menos até final da época.