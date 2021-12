Nélson Veríssimo deixa estágio da equipa B para orientar Benfica no Dragão

Nélson Veríssimo, treinador da equipa B do Benfica, irá orientar a equipa principal na próxima quinta-feira, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

O técnico de 44 anos terá a seu cargo a equipa principal de forma interina, após a saída de Jorge Jesus, que está a ser acordada nesta terça-feira com a direção do Benfica, liderada por Rui Costa.

Veríssimo deixou o estágio da equipa B no Norte do país, onde a equipa joga hoje frente ao Feirense, para a II Liga. O técnico já está no Seixal, depois de ter sido chamado de urgência pela estrutura encarnada e poucas horas depois depois de ter recebido a notícia do falecimento da mãe.

A Renascença confirmou a informação, junto da comunicação do Benfica, e aguarda mais esclarecimentos sobre como se irá processar a integração de Veríssimo na equipa principal.

Nélson Veríssimo está no Benfica desde 2012, quando começou a carreira de treinador. Foi adjunto da equipa B durante vários anos, até ter subido à equipa principal para ser o número dois de Bruno Lage.



Esta é a segunda vez que Veríssimo vai orientar a equipa principal. Em 2019/20, fechou a temporada após o despedimento de Lage. Nesse período, venceu o Sporting na última jornada do campeonato e perdeu a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, por 2-1.

Veríssimo voltou à equipa B para ser o treinador principal, equipa que lidera a II Liga, com 33 pontos, quatro de vantagem para o Feirense, equipa com quem tem jogo marcado para esta terça-feira, às 18h00. Na ausência do treinador principal, o adjunto Pedro Valido vai assumir a equipa.