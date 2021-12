Nélson Veríssimo deixa estágio da equipa B para orientar Benfica no Dragão

Veríssimo voltou à equipa B para ser o treinador principal, equipa que lidera a II Liga, com 33 pontos, quatro de vantagem para o Feirense, equipa com quem tem jogo marcado para esta terça-feira, às 18h00. Na ausência do treinador principal, o adjunto Pedro Valido vai assumir a equipa.

Veríssimo deixou o estágio da equipa B no Norte do país, onde a equipa joga hoje frente ao Feirense, para a II Liga. O técnico já está no Seixal, depois de ter sido chamado de urgência pela estrutura encarnada.

O técnico de 44 anos vai dirigir a equipa principal de forma interina após a saída de Jorge Jesus, que está a ser acordada nesta terça-feira com a direção do Benfica, liderada por Rui Costa.

Nélson Veríssimo, treinador da equipa B do Benfica, vai orientar a equipa principal na próxima quinta-feira, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

Jesus não volta a treinar no Seixal

Jesus e o presidente Rui Costa estiveram reunidos nesta manhã de terça-feira e a decisão foi da saída do técnico português ainda antes do segundo jogo com o Porto, na quinta-feira, para o campeonato.



A Renascença apurou que Jorge Jesus não quis continuar a treinar o Benfica, por não ter sentido apoio de Rui Costa, numa altura em que sentia necessidade de proteção e solidariedade do presidente.

O acordo que Jesus propõe é receber os salários, enquanto não treinar outro clube. Uma situação idêntica, por exemplo, à de Bruno Lage, que enquanto não assinou pelo Wolverhampton, tinha contrato e recebeu os salários correspondentes.

O treinador de 67 anos não continua à frente da equipa depois da derrota por 3-0 no Estádio do Dragão. A situação atingiu um ponto de não retorno após a decisão do treinador de colocar Pizzi a treinar à parte, na segunda-feira. Em causa, palavras do internacional português, um dos capitães de equipa, no relvado do Dragão. O restante plantel recusou-se a treinar, perante a intransigência do treinador.