Jorge Jesus volta a mostrar “que se sente muito acima dos outros”

António Pacheco, antigo jogador do Benfica, atribui a iminente saída de Jorge Jesus do Benfica a mais uma demonstração de egocentrismo do técnico de 67 anos. “Não constituiu uma surpresa” e a entrada, de forma interina, de Nélson Veríssimo “não é nada de anormal”.

Nélson Veríssimo irá orientar a equipa no jogo com o FC Porto, esta quinta-feira, para a 16ª jornada do campeonato. Pacheco acredita que o Clássico “vem na melhor”, uma vez que os jogadores querem “dar uma demonstração inequívoca” de que o problema não está “do lado dos jogadores do clube”.

A escolha de um novo técnico estará agora “a cargo de Rui Costa”. A continuidade de Nélson Veríssimo ou a escolha de outro treinador vai depender “do tipo de pessoa que o presidente tenha pensado” e do “projeto desportivo para o clube”.

Pacheco, de 55 anos, representou o Benfica durante seis temporadas, entre 1987 e 1993. Ao serviço das águas conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma supertaça. Foi ainda seis vezes internacional por Portugal.