Jorge Jesus: "Vim para o Benfica a pensar que sou uma solução e não um problema"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acredita que a saída do comando técnico do clube encarnado "é a melhor decisão para ambas as partes". Numa declaração na sala de imprensa do Estádio da Luz, sem direito a perguntas, o técnico diz sentir-se "honrado" por ter voltado a representar as águias.

"Este projeto, do qual agora saio, chegou ao fim. Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Para o que são os interesses do Benfica e o que é melhor para todos, achei que é a melhor decisão para ambas as partes. A minha vida vai continuar, a trabalhar com amor e paixão. Tive muita honra de ter voltado a esta casa mais uma vez", disse, emocionado.

A SAD do Benfica anunciou a saída do técnico alguns minutos antes, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, assume a equipa de forma interina até ao fim da época. Está fora de hipótese a contratação de um treinador no imediato. O treinador já fechou a temporada 2019/20, quando Bruno Lage foi despedido, antes da chegada de Jesus.

Jesus e o presidente Rui Costa estiveram reunidos nesta manhã de terça-feira e a decisão foi da saída do técnico português ainda antes do segundo jogo com o Porto, na quinta-feira, para o campeonato.



A Renascença apurou que Jorge Jesus não quis continuar a treinar o Benfica, por não ter sentido apoio de Rui Costa, numa altura em que sentia necessidade de proteção e solidariedade do presidente.