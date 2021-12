João Mário para Jesus. "Obrigado por tudo, míster"

O médio João Mário deixou mensagem de agradecimento ao treinador Jorge Jesus, no dia em que foi confirmada a saída do técnico.

"Obrigado por tudo, míster", escreveu o internacional português no Instagram.

Esta é a primeira mensagem pública conhecida de um jogador encarnado para o técnico cessante. A comunicação social tem apontado vários problemas entre atletas e Jorge Jesus, culminando com um alegado problema com Pizzi após a derrota no Dragão.

Jesus deixou de ser treinador do Benfica esta terça-feira e foi substituído por Nélson Veríssimo.

João Mário já tinha sido treinado por JJ no Sporting.