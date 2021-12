Jesus quer sair do Benfica, por não sentir apoio de Rui Costa

Jesus pretendia que a reunião com Rui Costa se realizasse antes do início do treino matinal, mas quando o presidente chegou ao Seixal já os jogadores tinham abandonado o centro de treinos.

A sessão de trabalho foi adiada para a tarde e será orientada por Nélson Veríssimo, atual treinador da equipa B. Veríssimo estava em estágio, no norte do país, antes do jogo com o Feirense, a contar para a ronda 16 da II Liga, que se realiza esta tarde, e foi chamado de urgência para assumir o comando interino da equipa principal.

A situação de Jesus no Benfica atingiu um ponto de não retorno, após a decisão do treinador de colocar Pizzi a treinar à parte, na segunda-feira. Em causa, palavras do internacional português, um dos capitães de equipa, no relvado do Dragão, depois da derrota, por 3-0, diante do FC Porto, para a Taça de Portugal.

Alguns jogadores tentaram demover Jesus, mas perante a intransigência de Jesus foram solidarários com Pizzi e terão recusado treinar. O técnico não sentiu apoio de Rui Costa e decidiu que não que queria continuar a treinar o clube.



As partes acertam os termos da saída, sendo certo que Jesus já não vai orientar a equipa no jogo com o FC Porto, esta quinta-feira, a contar para a jornada 16 da I Liga.