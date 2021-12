Jesus pode sair do Benfica antes da visita ao Dragão

Jorge Jesus pode deixar o comando técnico do Benfica antes do segundo jogo com o FC Porto, depois de ter colocado Pizzi a treinar à parte do resto do plantel do Benfica, uma decisão mal recebida pelo restante plantel.

O sub-capitão e internacional português manifestou o seu desagrado pela exibição da equipa na derrota com o Porto por 3-0, na passada quinta-feira.

Pizzi mostrou o seu desagrado ainda no Estádio do Dragão e foi repreendido por Luisão, antigo capitão de equipa e atual elemento da estrutura. A situação não terá ficado sanada, porque Jesus cumpria castigo e não esteve no balneário.

O treino de domingo foi adiado devido à Covid-19, depois do caso positivo de Grimaldo, e Jesus decidiu afastar Pizzi no regresso aos treinos no Seixal. A notícia foi avançada na noite de segunda-feira pela "CMTV".

Porém, a decisão de Jorge Jesus não terá sido bem aceite pelos restantes jogadores. O jornal "Record" avança que a equipa se recusou a treinar face à atitude do treinador para com o sub-capitão, que poderá ser reintegrado nesta terça-feira. A situação terá sido resolvida apenas com a intervenção do presidente Rui Costa.

Tendo em conta as circunstâncias, não é certo que Jesus conte com Pizzi para a nova deslocação ao Estádio Dragão, onde na próxima quinta-feira as duas equipas se defrontam outra vez, agora a contar para a jornada 16 do campeonato.

O jogo é de alto risco para o Benfica, que entra em campo a quatro pontos do primeiro lugar.