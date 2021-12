"A dupla Pizzi-Rafa já 'fez a cama' a Bruno Lage e fez o mesmo com Jesus"

Ribeiro Cristóvão, comentador da Renascença, acredita que Pizzi e Rafa "são muito responsáveis" pela situação que o Benfica está a atravessar, com a saída iminente de Jorge Jesus do comando técnico.

"Há uma verdade indesmentível: a dupla Rafa e Pizzi nunca se desfez, já tinha 'feito a cama' a Bruno Lage e terão contribuído da mesma maneira com Jorge Jesus. São dois jogadores muito influentes no balneário, foram acusados disso com Bruno Lage, nunca foi desmentido. São dois jogadores em foco e que são muito responsáveis pelo que está a acontecer no Benfica", diz.

O comentador considera que a saída de Jorge Jesus era inevitável nesta fase, numa situação que tem vindo a piorar desde a derrota com o Sporting.

"É a confirmação de uma situação que parecia irreversível. As coisas complicaram-se depois da derrota com o Sporting. Mais do que tudo, fez uma má exibição. Repetiu com o Porto, também com uma exibição de nível inferior ao que é exigido aos jogadores do Benfica. A situação veio a degradar-se todos os dias, a porta de saída está aberta e é inevitável", atira.