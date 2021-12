"Jesus tem capacidade para juntar as tropas" para jogo com o FC Porto

Jorge Ribeiro, antigo jogador do Benfica, treinado por Jorge Jesus em 2009, não tem dúvidas: o treinador do Benfica tem “capacidade suficiente” para “juntar as tropas”. A instabilidade com rumor de saída para o Flamengo terá afetado os jogadores no jogo da Taça de Portugal, mas a equipa quererá dar uma resposta no duelo para o campeonato.

“Tem capacidade suficiente para virar o rumo dos acontecimentos. Quando fui treinado por ele, tinha uma capacidade enorme de liderança e de saber gerir estas situações”, explica, em Bola Branca. “É uma fase má, mas acho que Jesus vai dar a volta e juntar o grupo”, adiciona.

O clássico desta quinta-feira, da 16ª jornada da Liga, pode ser decisivo para a continuidade do treinador nos encarnados.

Jorge Ribeiro admite que “os jogadores sentem os maus momentos do clube”, mas o resultado pode não ditar se Jesus fica ou não na Luz. A decisão que está nas mãos de Rui Costa.

“Os sócios são muito exigentes. É muito difícil quando se começam a ver lenços brancos. Se tiverem um resultado menos positivo, pode ficar complicado. Mas só cabe ao presidente decidir”, sublinha, em entrevista à Renascença.

O jogo no Estádio do Dragão marca ainda o regresso do técnico encarnado ao banco de suplentes, depois de cumprir suspensão. Este retorno pode “ser motivo de ânimo para os jogadores”, que podem querer “redimir-se dos erros da Taça de Portugal”.