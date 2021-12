​Eurico Gomes: "Jorge Jesus não tem condições para continuar"

Eurico Gomes considera que Jorge Jesus não tem condições para continuar no Benfica, depois da derrota com o FC Porto, no Dragão, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, por 3-0.

A decisão sobre o futuro do treinador está nas mãos do presidente do Benfica Rui Costa. Em entrevista a Bola Branca, o único jogador do futebol português campeão nos três grandes assinala que na balança do presidente do Benfica irá pesar a vontade dos sócios.

"Quem vai decidir são os sócios e, depois deste resultado, Jorge Jesus não tem condições para continuar. Quer pelo resultado, quer pela exibição da equipa, com um futebol que não está ao nível do clube, não é preciso mais jogo nenhum para Jorge Jesus, a menos que Rui Costa venha a terreiro pôr uma pedra em cima do assunto e assumir definitivamente se o treinador sai ou não", refere Eurico Gomes.

A "novela Flamengo" com reflexo no clássico



A investida do Flamengo pela contratação de Jorge Jesus nos dias que precederam o clássico foi mais um fator de perturbação do Benfica para o clássico, na opinião de Eurico Gomes:

"Não há dúvidas nenhumas que a novela não deveria ter sido permitida. O Benfica nada tem a ver com os interesses do Flamengo. O vice-presidente do Flamengo disse que se o Benfica foi buscar o Jorge Jesus ao Brasil, o seu clube também pode agora fazer o mesmo. O Rui Costa tinha de vir a terreiro impor-se o que acabaria por ter um reflexo positivo nos jogadores."

"Rui Costa deveria ter dito que o treinador é do Benfica e não estaria disponível nem para tomar um café, porque as interpretações minam ambientes de trabalho. Isto não é o Benfica que defendi e onde eu nasci", lamenta Eurico.

Num diagnóstico ao comportamento do coletivo encarnado no Dragão, o antigo deteta um problema essencialmente mental.

“Vejo os jogadores muito perturbados e as circunstâncias atuais não permitem que tenham confiança no treinador. A novela não deu tranquilidade à equipa. O problema é 80% mental. Os restantes 20% correspondem ao esforço", refere.

Eurico Gomes salienta que os jogadores do Benfica "querem dar o melhor, mas é aquela ideia de querer fazer 300 quilómetros com o carro na reserva".

"Os níveis de confiança dos jogadores do Benfica demonstram a má qualidade com que jogam nesta altura como equipa e individualmente", sustenta.