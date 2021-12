João de Deus. Dois golos muito cedo e “equipa quebrou animicamente”

O treinador adjunto do Benfica lamenta ter ficado fora da Taça de Portugal, reconhece que a sua equipa não entrou bem no jogo e que os dois golos do FC Porto a abrir foram determinantes no desfecho do jogo.

“Não entrámos bem no jogo, é uma evidência. Sofremos dois golos logo a abrir, um de canto e um de lançamento lateral, momentos em que normalmente somos fortes. Infelizmente, hoje não fomos. A equipa quebrou animicamente e tivemos dificuldades para nos equilibrarmos no momento da perda da bola”, disse.

O técnico das águias, face ao castigo de Jorge Jesus, acrescentou que “o FC Porto teve algumas boas saídas e criou-nos constrangimentos. Ao intervalo retificámos, a segunda parte foi diferente, a equipa também beneficiou de ter um jogador a mais. Conseguimos instalar-nos no meio-campo mas sem ter tantas oportunidades como queríamos, também por mérito do adversário”.

O FC Porto ganhou por 3-0, elimina o Benfica e segue em frente na Taça de Portugal.